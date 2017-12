Saarbrücker Zeitung: Steuerzahlerbund lässt Schuldenuhr erstmals rückwärts laufen - Umstellung zu Jahresbeginn

Berlin / Saarbrücken. (ots) - Die bekannte Schuldenuhr des Bundesder Steuerzahler soll ab 1. Januar 2018 erstmals in ihrer 22jährigenGeschichte rückwärts laufen. Das sagte der Präsident des Verbandes,Reiner Holznagel, der "Saarbrücker Zeitung" (Freitagausgabe).Hintergrund ist der am Mittwoch vom Statistischen Bundesamtvermeldete Rückgang der Gesamtverschuldung des Staates imzurückliegenden Jahr um 2,9 Prozent auf noch 1,93 Billionen Euro.Einen Verlust an PR-Wirkung der Schuldenuhr sieht Holznagel nicht:"Die rückwärts laufende Uhr baut Druck auf, bei einer sparsamenHaushaltspolitik zu bleiben", sagte er. Die derzeitige positiveEntwicklung bedeute keine Entwarnung. "Der Rückgang der Verschuldungist nicht auf eine aktive Politik zurückzuführen, sondern auf dasWirtschaftswachstum, die Steuermehreinnahmen und niedrige Zinsen", soder Verbandspräsident. Im Fall einer Zinswende hätten dieFinanzminister von Bund und Ländern ein großes Problem. "Schon jetztbeträgt die Zinslast im Bundeshaushalt jedes Jahr fast 20 MilliardenEuro." Holznagel forderte mit Blick auf eine möglicheKoalitionsvereinbarung von Union und SPD, die Steuerzahler zuentlasten, Subventionen abzubauen und auch seitens des Bundes miteiner echten Tilgung von Schulden zu beginnen. Bis Ende diesesJahres soll die auf der Website und am Sitz des Verbandes sichtbareSchuldenuhr noch mit 58 Euro pro Sekunde nach oben laufen. Dasspiegele noch die in den Landeshaushalten bereits erteiltenKreditermächtigungen für 2017 wider. In welchem Umfang sietatsächlich genutzt würden, wisse man erst zum Jahresende, sagteHolznagel.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell