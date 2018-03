Saarbrücker Zeitung: Steuerzahlerbund kritisiert aufgeblähte Regierung - 35 Parlamentarische Staatssekretäre sind neuer Rekord

Berlin / Saarbrücken. (ots) - Der Bund der Steuerzahler hat diehohe Zahl der Parlamentarischen Staatssekretäre in der neuenRegierung scharf kritisiert. Mit 35 erreicht sie einenAllzeit-Rekord. Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel sagte der"Saarbrücker Zeitung" (Mittwochausgabe): "Wir haben den größten undteuersten Bundestag, wir haben die längste Regierungsbildung hinteruns, wir haben einen Koalitionsvertrag mit Rekord-Ausgaben - und nunsollen die Bürger auch noch den größten Stab an ParlamentarischenStaatssekretären aller Zeiten finanzieren." Das zeige, dass die großeKoalition kein Vorbild für Sparsamkeit sein werde. Holznagelergänzte, ein Parlamentarischer Staatssekretär pro Ministeriumreiche, um die jeweiligen Minister zu entlasten. In der letztenLegislaturperiode hatte die Zahl der Parlamentarischen Staatsekretäre33 betragen, davor 30. Früher waren es stets noch weniger gewesen.Die erneute Ausweitung findet im Auswärtigen Amt und imInnenministerium statt, wo es künftig jeweils drei statt zwei solcherPosten gibt. Parlamentarische Staatssekretäre erhalten neben demAmtsgehalt von rund 12.000 Euro noch ihre halbe Abgeordnetendiät inHöhe von fast 5.000 Euro sowie eine Kostenpauschale von über 3.000Euro, die steuerfrei ist. Nach Berechnung des Steuerzahlerbundesbelastet jeder von ihnen die Staatskasse mit rund 500.000 Euro proJahr. Zusammen mit den ungefähr 30 beamteten Staatssekretären undden 16 Ressortchefs kommt die neue Regierung auf insgesamt rund 80Mitglieder.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell