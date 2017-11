Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Chef der DeutschenSteuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler, rechnet auch nach denjüngsten Enthüllungen durch die "Paradise-Papers" kaum mit wirksamenpolitischen Konsequenzen zur Bekämpfung von massenhaftenSteuertricks. Es gebe "einen staatlich organisierten Vorsatz,besonders reiche Steuerzahler ungeschoren zu lassen", sagteEigenthaler der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstag-Ausgabe).So würden die Staaten mit ihren jeweils unterschiedlichenSteuerrechten "im Grunde genommen gegeneinander arbeiten". Außerhalbder EU sei das ohnehin der Fall. "Aber auch innerhalb der EU, wennman an Malta, Madeira, aber auch an Luxemburg oder Irland denkt",erläuterte Eigenthaler.Irland etwa werde von der EU-Kommission vor Gericht verklagt, umvom Konzern Apple 13,5 Milliarden Euro an Steuern nachzufordern. Dochdas Geld wolle Dublin gar nicht. "Es ist schon mehr als kurios, wennman einen Staat zum Jagen tragen muss, damit er seine Steuerneintreibt", sagte Eigenthaler.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell