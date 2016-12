Berlin / Saarbrücken. (ots) - Außenminister Frank-WalterSteinmeier und Justizminister Heiko Maas (beide SPD) haben in einemDoppelinterview mit der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstagausgabe) denBeitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik vor 60 Jahren gewürdigt.Die Saarländer hätten in den letzten 200 Jahren acht Mal den Passwechseln müssen, sagte Steinmeier. "Das Saarland ist so etwas wie einBrennglas der europäischen Geschichte, die viel zu lange auch eineGeschichte von nationalen Rivalitäten, Kriegen und Konflikten war."Wahrscheinlich sei deshalb "kaum jemandem in Europa sonst so klar,was 60 Jahre Frieden und Stabilität bedeuten". Justizminister HeikoMaas, der SPD-Landeschef im Saarland ist, sagte, aus seinerwechselvollen Geschichte heraus habe das Saarland eine eigeneIdentität entwickelt. "Die Saarländer haben erlebt, wie es ist, wennman zwischen zwei Ländern hin und her geschoben wird. Und haben auchaufgrund dieser Erfahrung immer sehr stark zueinander gestanden."Maas, der direkt an der Grenze zu Frankreich aufwuchs, würdigte diedeutsch-französische Freundschaft. "Wenn zwei Länder, die zuvorErbfeinde waren, sich gegenseitig als Partner empfinden, dann ist dasein Vorbild für ganz Europa." Für die Saarländer sei Frankreich"immer auch ein Stück Heimat". Steinmeier sagte auf die Frage, ob diedeutsch-französische Freundschaft auch eine Präsidentin Le Penaushalten würde: "Ich habe großes Vertrauen in die europäischeOrientierung der großen Mehrheit der französischen Wählerinnen undWähler. Deshalb besorgt mich diese Frage auch nicht allzu sehr."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell