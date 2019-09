Saarbrücker Zeitung: Seehofers Flüchtlingsdeal stößt in der Union auf Ablehnung

Saarbrücken (ots) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kann bei seinemVorhaben, jeden vierten aus Seenot geretteten Flüchtling in Deutschlandaufzunehmen, nicht mit der Unterstützung der Union rechnen. CDU-AußenexperteNikolas Löbel sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Montag), Seehofer sei zu weitgegangen. Zwar könne der Minister im Rahmen seiner Zuständigkeit handeln. "Ichglaube aber nicht, dass er eine Mehrheit für diese falsche Politik desAsylanreizes in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hätte."Löbel betonte weiter: "Der Bundesinnenminister hat damit persönlich eine180-Grad-Wende hingelegt und betreibt plötzlich die Politik, die er vorwenigen Jahren als bayerischer Ministerpräsident noch scharf kritisierthat." Außerdem gehe das Abkommen von Malta von veralteten und zuniedrigen Zahlen aus. Alleine im August hätten schon über 8.100Flüchtlinge von der Türkei nach Griechenland übergesetzt. "Was wir nichtbrauchen ist eine Verteilungsquote, sondern eine funktionierendeGrenzsicherung und ein europaweit einheitliches und funktionierendesAsylsystem", so Löbel.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell