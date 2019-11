Saarbrücker Zeitung: Saar-Regierungschef Hans lehnt Änderungen am Grundrenten-Kompromiss ab

Saarbrücken (ots) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatÄnderungen am Grundrenten-Kompromiss der großen Koalition abgelehnt. Im Vorfelddes CDU-Parteitages in Leipzig sagte Hans der "Saarbrücker Zeitung"(Donnerstag): "Der Kompromiss ist gut. Er ist einer, den wir mittragen können."Zugleich erklärte Hans: "Wir werden nicht diejenigen sein, die die Koalitionunter Vorwänden verlassen werden." Die Umsetzung des Klimapakets, der Ausstiegaus der Braunkohle und der Kohleverstromung stünden nun an. Außerdem müsse derBund bei der hälftigen Entschuldung der Kommunen von ihren Kassenkreditenendlich seinen Beitrag leisten. "Das heißt: Neuwahlen können wir uns nichtleisten", so der Ministerpräsident.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57706/4445895OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell