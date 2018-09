Saarbrücker Zeitung: SPD wirft Kanzlerin Merkel Führungsschwäche vor

Saarbrücken (ots) - Im Streit über VerfassungsschutzpräsidentHans-Georg Maaßen hat SPD-Generalsekretär Lars KlingbeilBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Führungsschwäche vorgeworfen.Klingbeil sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag): "Es hatBundeskanzler vor Frau Merkel gegeben, die es sich nicht hättengefallen lassen, von einem Behördenchef in dieser Art vorgeführt zuwerden."Klingbeil ergänzte: "Das Schlimme ist, dass Maaßen ihre Autoritätuntergraben hat, ohne Belege dafür zu liefern. Und Frau Merkel lässtdas einfach so geschehen." Wenn sie als Kanzlerin nicht noch weiterbeschädigt werden wolle, müsse sie dafür sorgen, "dass Herr Maaßengeht".Zugleich betonte der Generalsekretär, die SPD habe "noch viel vorin dieser Regierung, etwa bei der Rente oder beim Mieterschutz". DieMenschen würden zu Recht erwarten, dass sich die Koalition um dieseDinge kümmere. "Deshalb hoffe ich, dass die Kanzlerin die Kraft hat,die Situation jetzt schnell zu klären", so Klingbeil.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell