Saarbrücker Zeitung: SPD will Verkaufsverbot von Energy Drinks an Kinder

Saarbrücken (ots) - Wie bei Zigaretten oder Alkohol will die SPDmit einem Verkaufsverbot Kinder und Jugendliche stärker vor denGefahren von "Energy Drinks" schützen. Die Sprecherin derBundestagsfraktion für den gesundheitlichen Verbraucherschutz, UrsulaSchulte, sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Montag): "EineAltersbeschränkung muss es auch in Deutschland geben."In Großbritannien hätten einige Handelsketten bereits den Verkaufvon Energy Drinks an Jugendliche unter 16 Jahren gestoppt - darunterauch die deutschen Discounter Aldi und Lidl. "Was in Großbritanniengeht, muss auch hierzulande möglich sein", so Schulte.Sie forderte Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) auf,"mit der Industrie darüber zu verhandeln". Denn ein zu hoher Konsumder extrem koffeinhaltigen und aufputschenden Getränke könneinsbesondere bei Kindern fatale Nebenwirkungen haben. Zugleich müsseKlöckner in ihrem Haushalt Mittel bereitstellen, um dieGesundheitsgefahren von Energy Drinks per Studie genauer unter dieLupe zu nehmen.