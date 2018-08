Saarbrücker Zeitung: SPD-Parlamentsgeschäftsführer Schneider fordert Stellungnahme von Seehofer zu Chemnitz

Saarbrücker (ots) - SPD-Parlamentsgeschäftsführer CarstenSchneider hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aufgefordert,sein Schweigen zu den Vorfällen in Chemnitz zu brechen. Schneidersagte der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochausgabe): "Es ist nicht zuakzeptieren, dass sich Herr Seehofer in so einer Situation in seinSchneckenhaus zurückzieht. Denn es geht jetzt darum, wer die Macht imStaate hat."Schneider betonte weiter, der Staat müsse in Chemnitz zeigen, dasser sich dem Mob nicht beuge. Auch benötige die Zivilgesellschaft dortklare Unterstützung. "Abducken geht nicht mehr. Das gilt auch fürSeehofer", so Schneider. "Jetzt entscheidet sich, ob Neonazis undRechte weiter den Ton vorgeben werden oder ob der Staat sich wehrtund die Oberhand behält."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell