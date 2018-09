Saarbrücker Zeitung: SPD-Generalsekretär Klingbeil hält Seehofer für eine Belastung der Koalition

Saarbrücken (ots) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) istnach Ansicht von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zu einerBelastung für die Große Koalition geworden. Klingbeil sagte der"Saarbrücker Zeitung" (Samstag): "Ich hatte gehofft, die Sommerpausetäte ihm gut. Das ist leider nicht der Fall gewesen."Es sei nicht einfach für die Koalition, "wenn derBundesinnenminister immer wieder mit Querschüssen kommt, statt seinenJob ordentlich zu machen", so Klingbeil weiter. Wer die AfD wiederklein machen wolle, müsse über Probleme bei Rente, Mieten, Pflege undBildung reden. "Leider hat das noch nicht jeder in derBundesregierung begriffen."Klingbeil bekräftigte die Forderung der SPD nach Entlassung vonVerfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. "Es geht nicht umUmfragen, sondern darum, das Richtige zu tun." Maaßen habe sich nachden Vorfällen in Chemnitz "zum Stichwortgeber rechterVerschwörungstheorien gemacht". Deswegen sei es jetzt "Aufgabe derSPD als Regierungspartei ganz klar zu bewerten, ob er noch unserVertrauen hat. Und das hat er nicht mehr", so Klingbeil.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell