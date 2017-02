Berlin / Saarbrücken. (ots) - SPD-Fraktionschef Thomas Oppermannhat Innenminister Thomas de Maizière (CDU) in der Asylpolitik scharfkritisiert. Bei den Abschiebungen habe der Minister "seineHausaufgaben nicht gemacht", sagte Oppermann der "SaarbrückerZeitung" (Sonnabendausgabe). So bleibe die vereinbarte Einrichtungvon zwei großen Einreisezentren für Flüchtlinge aus sicherenHerkunftsländern entgegen der Absprache auf Bayern beschränkt. Auchdie vom Bund versprochene Einrichtung für die Beschaffung vonErsatzpapieren in Potsdam funktioniere nicht. "Das Haupthindernis fürschnelle Rückführungen liegt auf Bundesebene, nicht bei den Ländern",sagte Oppermann. Er sei zudem "entsetzt" darüber, dass dieBearbeitungszeit der Anträge beim Bundesamt für Migration undFlüchtling noch weiter gestiegen sei. Zwar sei eine Beschleunigung2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle nicht möglich gewesen."Dass viele Verfahren aus dieser Zeit aber jetzt immer noch nichtabgeschlossen sind, dafür habe ich keinerlei Verständnis", sagteOppermann. "Ein schnelles Asylverfahren und eine schnelle Rückführungsind wichtige Voraussetzungen für die Akzeptanz des Asylrechtes inDeutschland."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell