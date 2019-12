Saarbrücker Zeitung: SPD-Fraktionschef Mützenich wirft Kramp-Karrenbauer Bruch mit sicherheitspolitischen Grundsätzen vor - Ende des Anti-IS-Einsatzes im März angemahnt

Berlin/Saarbrücken (ots) - In scharfer Form hat sich SPD-Fraktionschef RolfMützenich von den jüngsten sicherheitspolitischen Vorschlägen derCDU-Vorsitzenden und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauerdistanziert. "Ich halte eine solche Herangehensweise für einen Bruch mit unserenaußen- und sicherheitspolitischen Grundsätzen und den Verabredungen in derKoalition", sagte Mützenich der "Saarbrücker Zeitung" (Montagausgabe).Unter Bezug auf Kramp-Karrenbauers Idee, auch in Asien präsent zu sein, um denbedrängten Anrainern Chinas zu helfen, fügte Mützenich hinzu: "Der Versuch, dieVolksrepublik China mit deutscher Beteiligung einzuhegen, widerspräche darüberhinaus dem Grundgesetz".Der SPD-Fraktionschef machte in dem Interview zudem deutlich, dass er einebaldige Beendigung des Anti-IS-Einsatzes verlangt. Schon Kramp-KarrenbauersVorgängerin Ursula von der Leyen habe zugesagt gehabt, einen Ersatz für dendeutschen Tornado-Einsatz zu finden, dies aber nicht eingehalten. AufKramp-Karrenbauers persönliche Bitte habe er dann im Sommer nach anfänglicherAblehnung zugestimmt, dem Ministerium noch einmal bis März Zeit zu geben, umeine Ablösung zu organisieren. "Ich will nicht mit dem Kopf durch die Wand",sagte Mützenich. "Aber Versprechen müssen am Ende auch eingehalten werden. Esmuss auch möglich sein, einen Auslandseinsatz mal zu beenden".Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57706/4476357OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell