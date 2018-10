Saarbrücker Zeitung: Russlandbeauftragter will Visafreiheit für junge Russen

Saarbrücken (ots) - Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung,Dirk Wiese (SPD), macht sich für eine weitere Annäherung an Moskaustark. Wiese sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstag): "Wirsollten ein Signal für die jüngere Bevölkerung in Russland setzen."Deswegen sei er dafür, "jungen Russen bis 25 Jahre die Möglichkeiteinzuräumen, ohne Visa nach Europa einreisen zu dürfen".Wiese betonte, eine solche Visafreiheit könne dazu beitragen,Vorurteile gegenüber Europa und Deutschland abzubauen und denSchüler- und Studentenaustausch erleichtern. "Trotz derSchwierigkeiten auf politischer Ebene kommen wir im Kleinen gutvoran. Das sollten wir auch beibehalten."Zugleich verurteile der SPD-Politiker Cyberspionage undHackerangriffe von russischer Seite. "Das geht nicht. Das strapaziertunsere Freundschaft aufs Neue." Die Vorgänge seien auch beim"Petersburger Dialog" beider Länder in Moskau klar angesprochenworden. "Wer wieder stärker mit uns kooperieren möchte und Normalitätin den Beziehungen will, muss solche Handlungen unterlassen",forderte Wiese.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell