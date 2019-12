Saarbrücker Zeitung: Russlandbeauftragter fordert weiter Aufklärung von Moskau

Saarbrücken (ots) - Die Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin imFall des in Berlin ermordeten Georgiers haben die Bundesregierung nach denWorten ihres Russlandbeauftragten, Dirk Wiese (SPD), nicht erstaunt. Wiese sagteder "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochausgabe): "Es überrascht uns jedenfallsnicht."Die Entscheidung, aufgrund der fehlenden Kooperation zwei russische Diplomatenauszuweisen, bleibe richtig. Nach wie vor fordere man "eine ernsthafte undunverzügliche Mitwirkung der russischen Behörden an der Aufklärung der Tat".Putin hatte "spiegelgenaue" Reaktionen angekündigt und den Georgier als"blutrünstig" und "Banditen" bezeichnet.Zugleich erklärte Wiese, "abseits dieses gravierenden Falls" hätten sich diedeutsch-russischen Beziehungen in den letzten zwölf Monaten in einigen Bereichenverbessert. Wiese nannte die Fortschritte im Normandie-Format sowie dieWiederaufnahme diverser Gesprächsformate. "Dort, wo wir aber unterschiedlicherAuffassung sind, machen wird das auch klar."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57706/4464126OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell