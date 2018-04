Saarbrücker Zeitung: Russland-Beauftragter Wiese nimmt Außenminister Maas in Schutz

Saarbrücken (ots) - Der neue Russland-Beauftragte derBundesregierung, Dirk Wiese, hat Außenminister Heiko Maas (beide SPD)gegen Kritik an seinem harten Kurs gegenüber Russland in Schutzgenommen. Wiese sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochausgabe):"Wir haben immer gesagt, dass wir zu einem zielgerichteten Dialog mitRussland bereit sind."Auch Minister Maas habe "stets richtigerweise" daraufhingewiesen, dass man mit Russland im Dialog arbeiten müsse. Wieseergänzte: "Ob es uns gefällt oder nicht - ohne Russland wird manzahlreiche Konflikte nicht lösen können." Allerdings müsse dieBereitschaft zum Dialog auch "auf Gegenseitigkeit beruhen". Mit Blickauf das im Juni stattfindende G7-Treffen in Kanada betonte derSPD-Politiker, die Bedingungen für eine Rückkehr Russlands in die G7seien jetzt noch nicht gegeben.Wiese ist seit zwei Wochen neuer Koordinator für diezwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Zentralasienund den Ländern der Östlichen Partnerschaft.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell