Saarbrücker Zeitung: Rücklagen der privaten Pflegeversicherung mehr als dreimal so hoch wie im sozialen System - Linke fordern Vereinheitlichung

Saarbrücken/Berlin (ots) - Die Rücklagen der privatenPflegeversicherung sind nach einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung"(Samstag-Ausgabe) mehr als dreimal so hoch wie in der sozialenPflegeversicherung.Ende 2016 hatte die soziale Pflegeversicherung ein Finanzpolstervon 9,34 Milliarden Euro, schreibt das Blatt unter Berufung aufDaten der Bundesregierung, die die Linken-Angeordnete SabineZimmermann angefordert hatte. Diese Rücklage entspricht 3,8Monatsausgaben Dagegen verzeichnete die private Pflegeversicherungnach eigenen Angaben bereits Ende 2015 Reserven in Höhe von 31,04Milliarden Euro. Gemessen am Umfang der zuletzt gewährten Leistungenkönnte sie damit rein rechnerisch gut 30 Jahre lang die Ausgaben fürdie Pflege ihrer Versicherten decken. Für 2016 wird mit einemweiteren Anstieg der Reserven gerechnet."In der privaten Pflegeversicherung sind überwiegend junge, gutverdienende Versicherte, bei denen das Risiko, zum Pflegefall zuwerden, deutlich geringer ist als bei den Versicherten in dersozialen Pflegeversicherung", meinte Zimmermann. Damit gefährde dasprivate System die langfristige Finanzierbarkeit der sozialenPflegeversicherung, weil ihr Beiträge von Gutverdienern mit niedrigenKostenrisiken entzogen würden. "Das Nebeneinander von sozialer undprivater Pflegeversicherung muss beendet werden", forderteZimmermann.Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) wies denVorstoß kategorisch zurück. "Anders als in der gesetzlichenPflegeversicherung bauen die privat Pflegeversicherten von Anfang anmit eigenen, zusätzlichen Beitragsgeldern eine finanzielle Vorsorgefür das Pflegerisiko im Alter auf", erklärte ein Sprecher. Was dieLinken forderten, sei eine "verfassungswidrige Enteignung" der vonneun Millionen Privatversicherten aufgebauten Vorsorge.