Saarbrücken (ots) - Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth(Grüne) rät dem Deutschen Fußballbund (DFB), künftig auf eine"gemischte Doppelspitze" zu setzen. Roth sagte der "SaarbrückerZeitung" (Samstag): "Wir Grüne haben damit sehr gute Erfahrungengemacht. Zwei Perspektiven, die Möglichkeit zum Austausch,Arbeitsteilung - ich kann's nur empfehlen."Auch spreche nichts dagegen, dass nach dem Rücktritt von PräsidentReinhard Grindel der krisengeschüttelte Verband von einer Fraugeführt werde. Gefragt nach eigenen Ambitionen, antwortete Roth: "Esgeht um Strukturen, nicht Personen. Erst recht nicht um dieVizepräsidentin des Deutschen Bundestages."Die Grüne forderte den Verband auf, sich klar gegen die Fifa zupositionieren. So sei Fifa-Chef Gianni Infantino dabei, "deninternationalen Fußball an den Meistbietenden zu verhökern". AufDruck der Sponsoren werde sogar diskutiert, bereits die WM 2022 inKatar auf 48 Teams auszuweiten. "Mit Spielen in Saudi-Arabien, dasmit Katar auf diplomatischem Kriegsfuß steht und den Jemenniederbombt. Absolut irre", so die Grüne. Der DFB sollte "hierdeutlich widersprechen".