Saarbrücker Zeitung: Parteivize Schmidt mahnt CSU zur Geschlossenheit

Saarbrücken (ots) - CSU-Vize und Landwirtschaftsminister ChristianSchmidt sieht seine Partei derzeit in keinem guten Zustand. Schmidtsagte der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstag): "Ich habe sie schon inbesserer Verfassung erlebt, aber da werden wir auch wieder hinkommen.Da bin ich zuversichtlich." Angesichts der Machtkämpfe in der CSU seiGeschlossenheit nun das Gebot der Stunde.Zugleich betonte Schmidt: "Eine Empfehlung an alle die, die sichum unser Wohlbefinden sorgen: Unterschätzt die CSU nicht." Sie seiallemal in der Lage, "gemeinsam für ihre Inhalte zu kämpfen".Überzeugungsarbeit leiste man am besten mit gemeinsamen inhaltlichenPositionen.Mit Blick auf die Jamaika-Sondierungen im Agrarbereich erteilteSchmidt Forderungen der Grünen nach einer Agrarwende eine Absage."Warum soll man einer Wende hinterherhecheln, die man nicht fürnotwendig erachtet?" Er arbeite beständig an Verbesserungen in derLandwirtschaft. "Mein Ziel ist ein umsetzbarer, vernünftiger Weg -lieber Agrarzukunft als Agrarwende."