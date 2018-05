Saarbrücker Zeitung: Parken in zweiter Reihe soll deutlich teurer werden

Saarbrücken (ots) - "Zweite-Reihe-Parker" sollen offenbar deutlichstärker zur Kasse gebeten werden. Wie die "Saarbrücker Zeitung"(Montag) berichtet, plädieren die Länder für höhere Bußgelder, wennAutofahrer durch falsches Parken oder Halten andere gefährden.Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Hamburgs SenatorFrank Horch (parteilos), sagte der Zeitung, wer grob gefährlichhandle, müsse härter sanktioniert werden. Das betreffe auch parkendeAutos. "Es geht hier aber nicht um eine abgelaufene Parkuhr oderähnliches, keine Abzocke", so Horch weiter. Bislang liegt die Strafelediglich bei 20 Euro.Grünen-Verkehrsexpertin Daniela Wagner begrüßte den Vorstoß derLänder. "Parken in der zweiten Reihe ist kein Kavaliersdelikt, esschränkt andere Verkehrsteilnehmer massiv ein und stellt fürRadfahrer eine erhebliche Gefahr dar", sagte Wagner der Zeitung.Demgegenüber warnte FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic vor einemüberzogenen Vorgehen. Paketdienste und Lieferanten hätten oft keineandere Möglichkeit, als in zweiter Reihe zu halten. "Und dieNachfrage nach Lieferungen wird wohl nicht sinken", sagte Luksic der"Saarbrücker Zeitung". Anstatt über neue Bußgelder nachzudenken,"sollten die Kommunen auch dafür Sorge tragen, Parkraum zu erhaltenund mal neu zu schaffen."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell