Saarbrücker Zeitung: Oppermann wirft Merkel Planlosigkeit im Dieselskandal vor

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Saarbrücken (ots) - Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion,Thomas Oppermann, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) politischePlanlosigkeit bei der Bewältigung des Dieselskandals vorgeworfen."Was Merkel dazu sagt, ist wie immer wolkig und unkonkret, für dieVerbraucher genauso unbrauchbar wie für die Industrie", sagteOppermann der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe)."Schon 2020 wird es neue Abgasnormen auf europäischer Ebene geben.Dazu passt eine Quote ganz hervorragend", erläuterte Oppermann mitBlick auf den Vorstoß seiner Partei für einen verbindlichen Anteilvon Elektroautos in der EU. Der Autoindustrie werde auf diese Weiseklargemacht, dass der Weg zur Elektromobilität unumkehrbar sei. "Unddas bedeutet letztlich auch Planungssicherheit für dieseSchlüsselbranche", so der SPD-Politiker.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell