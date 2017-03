Berlin / Saarbrücken. (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)hat die Vorwürfe des türkischen Präsidenten Erdogan, sie unterstützePKK Terroristen, als "abwegig" bezeichnet, jedoch auf eineweitergehende Bewertung verzichtet. "Ich habe nicht die Absicht, michan diesem Wettlauf der Provokationen zu beteiligen", sagte sie der"Saarbrücker Zeitung" (Freitag). Sie fügte unter Bezug auf dietürkischen Angriffe gegen die Niederlande hinzu: "Die Beschimpfungenmüssen aufhören". Merkel erneuerte ihre Bedingungen für Auftrittetürkischer Politiker in Deutschland. Es müsse "mit offenem Visier"mitgeteilt werden, "wer da zu welchem Zweck auftritt", und dieGesetze und Prinzipien des Grundgesetzes müssten eingehalten werden.Merkel fügte hinzu: "Außerdem beobachten wir die Lage jeden Tag sehrgenau aufs Neue und geben niemandem einen Freibrief für die Zukunft".Fragen, ob die EU-Ambitionen der Türkei sofort beendet sind, wenn dasPräsidialsystem eingeführt werden sollte, wich Merkel aus. Dietürkischen Wähler sollten sich frei entscheiden. "Sie sollen wissenwofür Europa steht, aber Drohungen von außen an sie halte ich nichtfür sinnvoll". Allerdings verwies Merkel in diesem Zusammenhang aufdie Einschätzung der Venedig-Kommission des Europarates, wonach dasPräsidialsystem ein Schritt hin zu einer autokratischen Ordnung seiund das Referendum unter den Bedingungen des Ausnahmezustandesstattfinde. "Das wiegt schwer", sagte die Kanzlerin. Europarat undeuropäische Institutionen müssten sich das Gutachten genau anschauen.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell