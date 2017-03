Saarbrücken/Berlin. (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)reist mit Zuversicht zum neuen US-Präsidenten Donald Trump. Der"Saarbrücker Zeitung" sagte Merkel kurz vor ihrer Abreise: "Es istimmer besser, miteinander zu reden als übereinander." Auf die Frage,ob man von offener Neugier auf beiden Seiten sprechen könne, erklärtedie Kanzlerin: "Neugier in jedem Fall. Und auch Freude, sichkennenzulernen. Das gilt zumindest für mich."Sie wolle mit Trump über Sicherheits- und Wirtschaftsfragen sowieüber die künftige internationale Zusammenarbeit sprechen. Angesichtsder Sorgen vor einem Handelskrieg zwischen den USA und Deutschlandsowie Europa mahnte Merkel: "Unsere Länder profitieren davon, wennwir gut und fair zusammenarbeiten." Auch Deutschland habe guteArgumente, denn gebe es nicht nur den deutschen Handelsüberschussgegenüber den USA, sondern auch hohe deutsche Direktinvestitionen inAmerika. So exportiere das BMW-Werk in den USA von dort "mehr Autosals GM und Ford zusammen", sagte Merkel. "Das werde ich deutlichmachen".Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell