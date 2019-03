Saarbrücker Zeitung: Mehr als 2000 Blockierer von Rettungsgassen bestraft

Finanztrends Video zu



Saarbrücken (ots) - Im vergangenen Jahr wurden rund 2400Verkehrsteilnehmer bestraft, weil sie bei einem Stau keineRettungsgasse gebildet haben. Wie die "Saarbrücker Zeitung"(Donnerstagausgabe) berichtet, geht dies aus der Antwort desJustizministeriums auf eine Anfrage der FDP hervor.Demnach behinderten oder gefährdeten gut 700 Autofahrer direktRettungskräfte mit Blaulicht und Einsatzhorn auf dem Weg zurUnfallstelle, weil sie nicht sofort die Bahn freimachten. Seit Ende2017 gelten deutlich härtere Strafen für das Nichtbilden einerRettungsgasse. So wurde der Regelsatz von 20 auf 200 Euro Bußgelderhöht. Auch Punkte in Flensburg gibt es. Dadurch wird die Zahl derDelikte neuerdings beim Kraftfahrtbundesamt erfasst.FDP-Verkehrsexperte Christian Jung sagte der "SaarbrückerZeitung", die Erhebung belege, dass der Handlungsdruck nach wie vorgroß ist. "Auch bei der Aufklärung der Bürger", so Jung. DieKontrolldichte müsse weiter erhöht werden. Jung forderte zudem,Rettungswagen und Feuerwehren mit moderner Videotechnik auszurüsten,damit Ermittlungsbeamte dann auf das Material zurückgreifen könnten.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell