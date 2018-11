Saarbrücker Zeitung: Maas sieht im UN-Migrationspakt kaum Folgen für Deutschland

Saarbrücken (ots) - Im Streit über den UN-Migrationspakt hatBundesaußenminister Heiko Maas (SPD) vor Panikmache gewarnt. Maassagte der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag): "In dieser aufgeheiztenDebatte muss man auch mal ganz ehrlich sagen: Die unmittelbarenFolgen werden überschaubar sein."Der Bundestag wird an diesem Donnerstag über die Vereinbarungdebattieren. Maas betonte, durch den Pakt müssten zahlreiche Länderihre Standards im Umgang mit Flüchtlingen anheben. In der Folge werde"der Migrationsdruck auf Deutschland langfristig gesehen spürbarnachlassen", so der Minister.Den Vorwurf, der Pakt öffne der Migration die Tür, bestritt Maas."Das ist pure Panikmache." Die Entscheidung, wer unter welchenVoraussetzungen als Migrant in ein anderes Land kommen könne, "wirdnicht vom Migrationspakt getroffen, sondern von jedem einzelnen Staatselbst". Auf die Frage, ob er garantieren könne, dass durch den Paktkeine neuen Aufnahmegründe entstünden, antwortete Maas: "Ja."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell