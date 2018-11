Berlin / Saarbrücken. (ots) - Außenminister Heiko Maas (SPD) hatdas Ergebnis der US-Zwischenwahlen begrüßt. "Viele Amerikanerinnenund Amerikaner haben bei diesen Wahlen ihre Stimme für die Werteabgegeben, für die Amerika immer stand: Diversität und Vielfalt",sagte Maas der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstagausgabe). "Das sinddie demokratischen Signale, über die ich mich freue. Das machtHoffnung." Das Ergebnis verändere die Machtdynamik in den USA.Außenpolitisch stellt sich Maas offenbar auf weitere Konflikte mitder Trump-Administration ein. "Wenn die Devise auf absehbare Zeit"America first" bleibt, müssen wir reagieren", sagte der Minister. Ersehe nur eine mögliche Antwort, "und die heißt Europe united". ImHandelsstreit habe sich gezeigt, wie viel Gewicht die Europäerzusammen auf die Waage bringen könnten. "Wir werden uns in diesemBereich nicht auseinanderdividieren lassen." Auch bleibe es das Zielder EU, die Nuklearvereinbarung mit Teheran zu erhalten. Wenn Iranwieder in die Uran-Anreicherung "getrieben" würde, würde das dieSicherheit nicht nur in der Region, sondern auch für Europagefährden, sagte Maas zur Begründung. "Deshalb müssen wir unserenTeil dazu beitragen, dass innerhalb bestehender Regeln legaler undlegitimer wirtschaftlicher Austausch möglich bleibt. Und von diesemWeg werden wir uns nicht abbringen lassen", so der Minister.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell