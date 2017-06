Saarbrücker Zeitung: Lohnkostenzuschüsse für Langzeitarbeitslose werden nur wenig genutzt - Grüne werfen Nahles Schönfärberei vor

Berlin/Saarbrücken (ots) - Das im Mai 2015 gestarteteLohnkostenzuschuss-Programm zur Bekämpfung derLangzeitarbeitslosigkeit wird nach einem Bericht der "SaarbrückerZeitung" (Dienstag-Ausgabe) nur wenig genutzt. Gerade einmal 13.225Personen nehmen aktuell daran teil, schreibt das Blatt unter Berufungauf Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Ausgelegt war das Programmfür bis zu 33.000 Nutzer. Sie sollen durch Lohnkostenzuschüsse in denersten Arbeitsmarkt integriert werden. Zwei Jahre nach Beginn desProgramms sind damit nur 40 Prozent der Plätze besetzt.Die Arbeitsmarktexpertin der Grünen, Brigitte Pothmer, warfBundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) in diesem Zusammenhangvor, mit geschönten Zahlen zu hantieren. Wie aus einer Antwort desMinisteriums auf Anfrage der Grünen hervorgeht, beziffert Nahles denErfüllungsstand nicht auf 40, sondern 79 Prozent. Dabei mache dieMinisterin nicht ihre einst 33.000 angekündigten Plätze zum Maßstab,sondern nur die deutlich geringere Zahl der von den Jobcenterntatsächlich abgerufenen 22.717 Plätze, kritisierte Pothmer. Auchzähle Nahles alle Beschäftigungsverhältnisse mit, die abgebrochenworden seien.Experten hatten das Nahles-Programm bereits in der Vergangenheitals zu aufwendig und wegen der schon bestehendenLohnkostenzuschussmodelle als kaum nutzbringend kritisiert."Sonderprogramme sind nicht mehr zeitgemäß, auch weil sie nichtnachhaltig wirken", meinte Pothmer. "Die Jobcenter und dieArbeitssuchenden brauchen flexible Instrumente für individuelleStrategien", so Pothmer. Dazu gehöre auch ein sozialer Arbeitsmarktfür diejenigen, die keine realistische Perspektive auf einenregulären Job hätten.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell