Saarbrücker Zeitung: Linke kritisieren Gesundheitsleistungen für einkommensschwache Privatversicherte als unzureichend

Berlin/Saarbrücken (ots) - Von den rund 8,7 Millionen privatKrankenversicherten in Deutschland waren nach einem Bericht der"Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe) im vergangenen Jahrinsgesamt 185.400 Personen in Sondertarifen für Einkommensschwacheversichert. Das waren rund 20.000 mehr als noch im Jahr 2013,schreibt das Blatt unter Berufung auf Zahlen der PrivatenKrankenversicherung (PKV).Allein von dem sogenannten Notlagentarif waren demnach im Vorjahr102.200 Personen betroffen. Dieser Tarif gilt für Versicherte, diemit ihren Beiträgen im Rückstand sind. Von den privaten Kassenübernommen werden dann nur noch die Kosten für akute Erkrankungen.Eine vergleichbare Regelung für Beitragsschuldner gibt es auch beiden gesetzlichen Krankenkassen.Nach Einschätzung der Sozialexpertin der Linken, SabineZimmermann, liegen die Leistungen aus dem Notlagentarif der privatenKassen "auf völlig unzureichendem Niveau". Wer Einkommenseinbußenhabe und die steigenden Beiträge nicht mehr zahlen könne, sei imKrankheitsfall "oft deutlich schlechter dran als gesetzlichVersicherte", kritisierte Zimmermann.PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther rechnete dagegen vor, dass imNotlangentarif nur 1,17 Prozent der Privatversicherten seien. Auchzahlten sie "deutlich günstigere Beiträge" als bei den gesetzlichenKassen, so Reuther.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell