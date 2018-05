Saarbrücker Zeitung: Linke bekräftigt Forderung des Nachholens von Feiertagen

Saarbrücken (ots) - Die Linksfraktion bekräftigt ihren Vorstoß,Feiertage nachzuholen, wenn sie auf ein Wochenende fallen. InitiatorRalph Lenkert sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag): "In 85Ländern der Welt gibt es Kompensationsregeln für Feiertage. Nur beiuns nicht."Einen entsprechenden Antrag hat die Linksfraktion im Bundestaggestellt. "Feiertage nachholen wollen wir, um den Stress für dieBeschäftigten zu reduzieren", so der Abgeordnete. In Deutschlandgebe es sehr wenige Streiktage und eine hohe Zuverlässigkeit derBeschäftigten. "Das ist ein riesiger Standortvorteil. Da wäre einkleines Entgegenkommen bei den Feiertagen kein Problem."Laut Lenkert fielen in den letzten zehn Jahren 18 Feiertage aufein Wochenende. Nach dem Willen der Linken sollen sie direkt amMontag darauf nachgeholt werden.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell