Saarbrücker Zeitung: Laut Steinmeier geht es 2017 um die Zukunft Europas und der transatlantischen Beziehungen - Todesstrafe in der Türkei wäre Ende der Beitrittsverhandlungen

Berlin / Saarbrücken. (ots) - Aus der Sicht von AußenministerFrank-Walter Steinmeier wird 2017 in zentralen außenpolitischenFragen ein entscheidendes Jahr. "Es geht 2017 um die Zukunft der EUnach dem Brexit, die Zukunft von Sicherheit und Stabilität in Europanach dem ungelösten Ukraine-Konflikt, aber auch die Zukunft undStabilität der transatlantischen Beziehungen nach den Wahlen in denUSA", sagte Steinmeier der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstagausgabe).Er habe in seiner Zeit in der Politik "noch nie" eine Zeit erlebt, inder es so viele offene Fragen gegeben habe wie jetzt. "Ich wünschemir, dass die engen transatlantischen Bindungen als Fundament desWestens erhalten bleiben, dass die humanitäre Katastrophe in Aleppodas Weltgewissen berührt und es einen Weg in politische Verhandlungenüber die Zukunft Syriens gibt." Im Ukraine-Konflikt gehe es weiterhinum die "sehr schwierige" Umsetzung des Minsker Abkommens. "Ich sehejedoch nichts, was diesen schwierigen Prozess ersetzen könnte." DieBeitrittsverhandlungen mit der Türkei will Steinmeier nicht stoppen.Unter Verweis auf die türkische Opposition sagte Steinmeier: "Geradedie, die uns nahe sind, hoffen darauf, dass dieser Prozess nichtbeerdigt wird." Die Verantwortung dafür, ob sich die Türkei Europaweiter annähern oder Richtung Osten ausrichten wolle, müsse in derTürkei bleiben. "Aber eines ist auch klar: Die in der Türkeidiskutierte Einführung der Todesstrafe wäre ein unzweideutigesBekenntnis gegen den Beitrittsprozess."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell