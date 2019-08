Saarbrücker Zeitung: Kramp-Karrenbauer muss noch Französisch und Englisch büffeln

Saarbrücken (ots) - Für ihr neues Amt mussBundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nochFremdsprachen büffeln. Kramp-Karrenbauer sagte der "SaarbrückerZeitung" (Freitagausgabe): "Ich verstehe und spreche Französisch undEnglisch. Aber beides nicht so gut, wie ich es selbst möchte."Die CDU-Vorsitzende ergänzte, sie habe daher schon in ihrer Zeitals Politikerin im Saarland zusätzlich privat Französischunterrichtgenommen "und in Berlin Englisch. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ichdas fortsetzen", so die Ministerin.Kramp-Karrenbauer ist seit rund zwei WochenVerteidigungsministerin. Auf sie warten zahlreiche internationaleTermine. Bei der Pressebegegnung mit Nato-Generalsekretär JensStoltenberg während ihres Antrittsbesuches am Mittwoch in Brüsselnutzte die Ministerin unter anderem die Hilfe einesSimultanübersetzers.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell