Saarbrücker Zeitung: Klingbeil hält alle potenziellen Unions-Kanzlerkandidaten für schlagbar

Berlin/Saarbrücken (ots) - Nach Einschätzung von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil muss seiner Partei vor keinem der möglichen Unions-Kanzlerkandidaten bange sein. "Alle drei Aspiranten sind schlagbar", sagte Klingbeil der "Saarbrücker Zeitung" (Sonnabend-Ausgabe).Sämtliche Personen, die dafür im Gespräch seien, hätten ihre Schwächen offenbart, so Klingbeil. "Herr Söder hat in den letzten Tagen gezeigt, dass er nicht über Wasser laufen kann." Armin Laschet habe sich ebenfalls viele Fehler im Corona-Krisenmanagement geleistet. Und Friedrich Merz stehe "für einen radikal anderen Kurs als Angela Merkel".Zugleich machte Klingbeil deutlich, dass sich die SPD eine von ihr geführte Bundesregierung auch unter Einschluss der Liberalen vorstellen kann. Man werde in nächster Zeit "genau beobachten, wie sich die Linkspartei entwickelt, wie sich auch die FDP entwickelt, und wie sich die Grünen entwickeln", so Klingbeil.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57706/4686215OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell