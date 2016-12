Saarbrücker Zeitung: Klimaforscher Schellnhuber warnt Nationen drastisch vor Fortschreiten des Klimawandels

Berlin / Saarbrücken. (ots) - Deutschlands führenderKlimaforscher, der Potsdamer Wissenschaftler Hans JoachimSchellnhuber, hat die Politik mit drastischen Worten zum Handelngegen den Klimawandel aufgefordert. "Die Entwicklung ist sobedrohlich, so wuchtig, dass wir schleunigst reagieren müssen", sagteSchellnhuber der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe). Derzeitliege die globale Temperatur schon um ein Grad über dem Mittel derJahre 1950 bis 1980. Im Vergleich zum Beginn der Wetteraufzeichnungen1881 seien es sogar 1,2 Grad. "Wir werden wohl die meistenKorallen-Riffe verlieren und registrieren zum Beispiel bereits einenmassiven Eisverlust in der Westantarktis", so Schellnhuber weiter."Der Ausstieg aus der Kohleverstromung muss bis 2030 erfolgen, undder Verbrennungsmotor muss endlich auf den Müllhaufen der Geschichtelanden. Wir müssten uns auch weitgehend vom Zement als Baustoffverabschieden. Es ist eine Transformation, die nur mit derIndustriellen Revolution zu vergleichen ist", sagte Schellnhuber.Wenn die Weltgemeinschaft das Pariser Abkommen nicht konkret umsetze,"wäre es so, als hätte man gemeinsam beschlossen, Erdbeben der StärkeSieben dürfe es künftig nicht mehr geben - grotesk."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell