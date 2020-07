Saarbrücker Zeitung: Kein grüner Innenminister in den Ländern - Baerbock sieht darin ein Manko

Berlin/Saarbrücken (ots) - Die Grünen müssen nach Einschätzung ihrer Vorsitzenden, Annalena Baerbock, in Landesregierungen künftig auch das Innenministerium beanspruchen. "Wir haben einen inhaltlichen Führungsanspruch. Das heißt auch, dass wir in allen Politikfeldern Antworten geben, bis hin zur inneren Sicherheit", sagte Baerbock der "Saarbrücker Zeitung" (Sonnabend-Ausgabe).Man habe keine Scheu davor, die Innenministerin zu stellen, meinte Baerbock. " Dass es derzeit anders ist, hängt auch damit zusammen, wie stark man in einer Landesregierung vertreten ist. Mit acht oder neun Prozent kann man schlecht alle Ressorts beanspruchen", erläuterte die Grünen-Chefin.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57706/4648766OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell