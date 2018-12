Saarbrücker Zeitung: Junge Abgeordnete wundern sich über die Kommunikationsmittel im Bundestag

Finanztrends Video zu



Saarbrücken (ots) - Was die Kommunikation im Bundestag angeht,haben junge Abgeordnete in ihrem ersten Jahr eine ganz neue Erfahrungmachen müssen. Der jüngste Abgeordnete des Parlaments, RomanMüller-Böhm (FDP), sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag),besonders überrascht habe ihn "die intensive Nutzung von Faxgerätenim Bundestag. Faxen musste ich bis dahin noch nie", so der26-Jährige.Ähnlich erstaunt über die ausgiebige Nutzung der Geräte äußertesich auch die SPD-Abgeordnete Elisabeth Kaiser. "Überraschend fandich am Anfang vor allem die Kommunikation mit derBundestagsverwaltung", so die 31-Jährige. "Ohne Faxgerät ging so gutwie nix." Kaiser zog im vergangenen Jahr ebenfalls zum ersten Mal inden Bundestag ein.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell