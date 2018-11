Saarbrücker Zeitung: Jeder vierte Erwachsene hat schon ungeschützten Sex mit einer Zufallsbekanntschaft gehabt - PKV-Verband warnt vor Sorglosigkeit

Berlin/Saarbrücken (ots) - Viele Erwachsene in Deutschland gehennach einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung" (Sonnabend-Ausgabe) sehrsorglos mit ihrem Sexualleben um. Mehr als jeder Vierte (26 Prozent)hat demnach schon einmal ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einerZufallsbekanntschaft gehabt, schreibt das Blatt unter Berufung aufeine aktuelle Umfrage, die vom Verband der PrivatenKrankenversicherung (PKV) anlässlich des morgigen (Sonnabend)Welt-Aids-Tags in Auftrag gegeben wurde. Demnach haben 33 Prozent derMänner und 20 Prozent der Frauen entsprechende Angaben gemacht.Der Chef des PKV-Verbandes, Uwe Laue, sprach von einemalarmierenden Ergebnis. "Es zeigt, dass wir in der Aufklärungsarbeitkein bisschen nachlassen dürfen " Offenkundig hätten Meldungen überneu entwickelte Medikamente für HIV-Infizierte und Aids-Kranke "zueiner Art neuer Sorglosigkeit im Umgang mit der Infektion geführt",erklärte Laue. "Trotz aller medizinischen Fortschritte ist Aids abernach wie vor eine unheilbare Krankheit, die mit großem menschlichenLeid verbunden ist", warnte der Verbandschef.Die Umfrage des INSA-Instituts wurde in der zweiten Novemberhälftedurchgeführt und basiert auf den Angaben von 2062 Bundesbürgern imAlter ab 18 Jahren.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell