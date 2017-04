Saarbrücker Zeitung: Jeder vierte Arbeitslose rutscht sofort in Hartz IV - Künstler und Kreative besonders stark betroffen

Berlin/Saarbrücken (ots) - Fast jeder vierte Arbeitslose fälltnach einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung" (Montag-Ausgabe) trotzeiner vormals versicherungspflichtigen Beschäftigung sofort insHartz-IV-System. Besonders stark betroffen seien Künstler und andereKreative mit nur kurzzeitigen Arbeitsverhältnissen, schreibt dasBlatt unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eineentsprechende Anfrage der Grünen.Den Daten zufolge sind im vergangenen Jahr mehr als 580.000Menschen in die staatliche Grundsicherung abgerutscht, weil sieentweder die Zugangsvoraussetzung für Leistungen aus derArbeitslosenversicherung nicht erfüllten, oder aber vorher so wenigverdient hatten, dass ihr Arbeitslosengeld mit Hartz IV aufgestocktwerden musste. Das waren 23 Prozent aller im letzten Jahr arbeitslosgewordenen Personen.Laut Bundesregierung profitierten in den vergangenen zwölfMonaten lediglich 239 kurzzeitig beschäftigte Personen wie Künstlerund andere Kreative von der Arbeitslosenversicherung, obwohl für sieeine Sonderregelung mit niedrigeren Zugangshürden gilt.Künstler und andere kurzfristig Beschäftigte müssten weiter damitrechnen, trotz ihrer Beitragszahlungen nur in Ausnahmefällen überdas Arbeitslosengeld abgesichert zu sein, kritisierte diearbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen, Brigitte Pothmer. "Sodroht die Arbeitslosenversicherung ihre Legitimation zu verlieren".Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell