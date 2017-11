Saarbrücker Zeitung: Innenministerium warnt vor Scheitern der Spitzensportreform

Saarbrücken (ots) - Vor der Konferenz der Sportminister der Länderam Donnerstag und Freitag im saarländischen St. Wendel warnt GerhardBöhm, Abteilungsleiter Sport im Bundesinnenministerium, vor einemScheitern der Spitzensportreform. Auf die Frage, ob die Reform nacheiner Regierungsbildung in Berlin von einem neuen Innenminister nochgekippt werden könne, sagte Böhm der Saarbrücker Zeitung(Mittwochausgabe): "Das vom Bundeskabinett am 15. Februar diesenJahres gebilligtes Konzept zur Reform des Spitzensports hat einegewisse Bindungswirkung." Gleichzeitig verteidigte Böhm die Reforminklusive des umstrittenen Potenzial-Analyse-Systems, in dem es vorallem darum geht, Erfolgsaussichten in einzelnen Disziplinen zubestimmen und darauf die Förderung zu konzentrieren. "Wir als BMI undauch alle anderen Verantwortlichen im Sport sind auch gegenüber denAthleten in der verdammten Pflicht, ehrlich zu sein", sagte Böhm,"wir dürfen nicht länger zulassen, dass Sportler im Glauben anPerspektiven gelassen werden, wo objektiv keine zu sehen sind. Wirdürfen den Sportlern keine falschen Hoffnungen machen, was nur dieVergeudung von Zeit, vor allem von Lebenszeit und Aufwand, für dieseAthleten zur Folge hätte." Die Forderung des jetzigen InnenministersThomas de Maizière (CDU) an die deutsche Sport-Organisation, mitetwa gleichbleibenden Fördermitteln demnächst rund ein Drittel mehrOlympiamedaillen zu gewinnen, verteidigte Böhm: "Einem Minister wirdwohl erlaubt sein dürfen, seine grundlegenden Ansprüche an den vomStaat maßgeblich geförderten Spitzensport in Deutschland auch inetwas zugespitzter und provokativer Weise zu erheben."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49 (0681) 502-2254Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell