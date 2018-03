Saarbrücker Zeitung: Immer mehr Familien beziehen Kinderzuschlag

Saarbrücken/Berlin (ots) - Immer mehr einkommensschwache Familiennehmen nach einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung"(Sonnabend-Ausgabe) zur Verbesserung ihrer Lebenssituation densogenannten Kinderzuschlag in Anspruch. So gab es im vergangenen Jahr258.347 Kinder, deren Eltern den Kinderzuschlag bezogen haben. Daswaren 28.466 mehr als 2016. Von den zuständigen Behörden wurdendafür insgesamt knapp 413 Millionen Euro ausgezahlt - 87 MillionenEuro mehr als im Jahr davor. Das Blatt beruft sich für seine Angabenauf eine aktuelle Datenübersicht der Bundesagentur für Arbeit, diedie Linken-Politikerin Sabine Zimmermann angefordert hatte.Demnach lag der Kinderzuschlag im vergangenen Jahr beidurchschnittlich 133 Euro je Kind und Anspruchsmonat. Die staatlicheLeistung soll davor schützen, dass Eltern aufgrund ihres niedrigenArbeitslohns nur wegen der Nachkommen zusätzlich auf Hartz IVangewiesen sind.Zimmermann, nannte es "beschämend, dass so viele Kinder in einemder reichsten Länder der Erde von Armut betroffen sind". DieLeistungen für Kinder müssten erhöht und eine eigenständigeGrundsicherung eingeführt werden.Dagegen widersprach der Berliner Sozialwissenschaftler KlausHurrelmann dem Eindruck, dass der Kinderzuschlag ein Ausdruckwachsender Armut ist. "Aus der Entwicklung kann man nicht schließen,dass es immer mehr Familien in Deutschland schlechter geht. Nichtwachsende Bedürftigkeit, sondern ein gewachsenes Selbstbewusstseinder Betroffenen, das ihnen diese Mittel zustehen, dürfte für diesteigenden Zahlen verantwortlich sein", meinte Hurrelmann. Offenbarwürden sich mehr Menschen trauen, den Kinderzuschlag zu beantragen.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell