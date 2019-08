Saarbrücker Zeitung: IMK-Chef Dullien hält Vermögensteuer wirtschaftlich für vertretbar - Kritik an Steuersenkungsplänen der CDU

Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Direktor des gewerkschaftsnahenInstituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), SebastianDullien, hält die SPD-Forderung nach Einführung einer Vermögensteuerwirtschaftlich für vertretbar "Wenn die Steuersätze so niedrig sind,wie es derzeit diskutiert wird, ist eine Substanzbesteuerungunwahrscheinlich", sagte Dullien der "Saarbrücker Zeitung"(Sonnabend-Ausgabe). Im Übrigen sei Deutschland derzeit eher einSonderfall, weil es im Gegensatz zu vielen anderen Ländern keineVermögensteuer habe.Befürchtungen über eine ausufernde Bürokratie erteilte erebenfalls eine Absage. Aus bilanztechnischen Gründen müsstenUnternehmen ihre Wertgegenstände ohnehin bewerten. Denn aus Sicht derAnleger sei das ein Teil des Unternehmensvermögens. "Insofern dürftesich der Bürokratieaufwand in Grenzen halten. Und wenn bei derkünftigen Grundsteuer der Immobilienwert berücksichtigt wird, dannist hier auch kein zusätzlicher Aufwand erforderlich", meinte derÖkonom.Die Pläne der CDU zur Senkung der Unternehmensteuer sieht Dulliendagegen mit Skepsis. Zwar habe sich durch die Steuersenkungen in denUSA und einigen europäischen Staaten ein neuer Wettbewerbsdruckergeben. "Aber es wäre der falsche Ansatz, dem mit eigenenSteuersenkungen hinterherzulaufen", sagte Dullien. "Das aktuelleUnternehmensteuer-Niveau ist jedenfalls kein Problem für diedeutsche Wirtschaft." Die europäische Strategie müsse vielmehr sein,"einen weiteren Steuerwettlauf nach unten zu verhindern, indemBrüssel zum Beispiel Mindeststeuersätze festlegt", erklärte derWirtschaftsexperte.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell