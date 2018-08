Saarbrücker Zeitung: Hofreiter kritisiert Altmaiers Pläne zum Netzausbau als halbherzig

Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Fraktionschef der Grünen, ToniHofreiter, hat die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier(CDU) zum Ausbau der Stromnetze als halbherzig kritisiert. "Zu denKohle- und Atomkraftwerken wird in dem sogenannten Aktionsplannichts gesagt", meinte Hofreiter in der Online-Ausgabe der"Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch).Dabei würden Kohle- und Atomstrom die Netze verstopfen. "Dadurchmüssen Windkraftanlagen abgeschaltet werden, und gleichzeitigbleiben Stadtwerke auf ihren Kosten für Gaskraftwerke sitzen",erläuterte der Grünen-Politiker.Aus Klimaschutzgründen müssten aber genau diese beiden Komponentenausgebaut werden. "Genau deshalb ist ein sofortiger Einstieg in denAusstieg aus der Braunkohle geboten. Doch dem verweigert sich dieBundesregierung", kritisierte Hofreiter.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell