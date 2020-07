Saarbrücker Zeitung: Grünen-Sicherheitsexperte Lindner warnt vor Destabilisierung Europas - Kritik an US-Truppenabzug

Berlin/Saarbrücken (ots) - Der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen, Tobias Lindner, hat angesichts des geplanten Teilabzugs von US-Truppen aus Deutschland vor einer Destabilisierung Europas gewarnt. "Europa wird nicht dadurch sicherer, dass Truppen zum Beispiel nach Polen verlegt werden", sagte Lindner der "Saarbrücker Zeitung" (Freitag-Ausgabe). "Es gibt die Nato-Russland-Grundakte, die eine dauerhafte massive Truppenpräsenz des transatlantischen Verteidigungsbündnisses in den östlichen Nato-Beitrittsländern ausschließt", erläuterte Lindner. Dieser offenkundige Widerspruch erfülle ihn mit Sorge.Die Bundesregierung müsse jetzt "einen kühlen Kopf bewahren und bei transatlantisch orientierten US-Abgeordneten werben, zu bremsen, was zu bremsen geht", meinte der Grünen-Politiker. In den USA sei das letzte Wort über die Entscheidung von Präsident Donald Trump sicher noch nicht gesprochen, so Lindner.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57706/4666622OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell