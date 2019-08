Saarbrücker Zeitung: Grünen-Politiker Krischer warnt vor Desaster beim Ausbau der Windkraft - Arbeitsplatzverluste größer als in der Kohlewirtschaft

Berlin / Saarbrücken. (ots) - Der stellvertretendeFraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Oliver Krischer, hatWirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) aufgefordert, sich schnellum den Ausbau der Windkraft in Deutschland zu kümmern. "Nach derPhotovoltaik drohen wir jetzt die zweite große Säule der erneuerbarenTechnologien an China zu verlieren", sagte Krischer der "SaarbrückerZeitung" (Donnerstagausgabe) unter Hinweis auf den drastischenRückgang der Neubauzahlen im ersten Halbjahr 2019. In diesem Zeitraumwaren nur 86 neue Windräder errichtet worden. Krischer: "Die Politikder Bundesregierung hat in der Windbranche schon mehr Arbeitnehmernden Job gekostet, als in der Braunkohle überhaupt beschäftigt sind".Wenn die Regierung so weiter machen, werde sie dieenergiepolitischen Ziele genauso krachend verfehlen wie schon dieKlimaschutzziele. "Wenn die ersten alten Anlagen aus derEEG-Förderung fallen, droht ab den 2020er Jahren sogar ein Rückgangder Windstromerzeugung", sagte der Grünen-Politiker. Um die Zieleder Energiewende zu erreichen, müssten jährlich 5.000 Megawattzugebaut werden, das seien etwa 1.000 neue Windräder. "Davon sind wirderzeit weit entfernt." Krischer forderte auch von BayernsMinisterpräsident Markus Söder (CSU) eine Änderung des Kursesgegenüber der Windkraft. Die bayerische Abstandsregelung komme einemBauverbot im Freistaat gleich.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell