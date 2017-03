Berlin Saarbrücken. (ots) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiterhat vor allem an die SPD-Abgeordneten im Bundestag appelliert, diegeplante Pkw-Maut in letzter Minute noch abzulehnen. "Diese Mautkostet den Bundeshaushalt mehr als sie einfährt", sagte Hofreiter der"Saarbrücker Zeitung" (Dienstag). "Sie ist nach wie vorEU-rechtswidrig und brockt uns ein blamablesStrafverletzungsverfahren ein". Außerdem gehe sie auf Kosten derGrenzregionen. Hofreiter bezog sich auf die Anhörungen am Montag indrei Bundestagsausschüssen. Diese seien die letzte Chance gewesen,sich parlamentarisch mit den Fakten zu beschäftigen. "FürSPD-Abgeordnete stellt sich die Frage, ob sie dem Kanzlerkandidatenoder der CSU folgen. Für Abgeordnete aus den Grenzregionen stelltsich die Frage, ob sie die Interessen ihrer Wählerinnen und Wählervertreten oder die der CSU", so Hofreiter.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell