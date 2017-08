Saarbrücken/Berlin (ots) - Der Fraktionschef der Grünen, AntonHofreiter, zweifelt an der Glaubwürdigkeit des Plans vonSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zur Förderung schadstoffarmerAutos. "Jetzt kurz vor der Wahl auf einmal mehr Härte zu zeigen, dasriecht sehr nach Taktik", sagte Hofreiter der "Saarbrücker Zeitung"(Samstag-Ausgabe). Es sei auch Politik der Sozialdemokraten gewesen,"die Interessen der Autoindustrie über die Gesundheit der Menschen inden Städten zu stellen."Unzufrieden zeigte sich Hofreiter auch über den Vorstoß zurEinführung einer europaweiten Quote für Elektromobilität. Hierbleibe die SPD hinter der Debatte zurück. "Die Regierungsparteien inFrankreich, Großbritannien, Österreich haben Ausstiegsdaten für denVerbrennungsmotor gesetzt. Unsere Forderung ist, dass auchDeutschland endlich nachzieht", sagte Hofreiter. Ab 2030 dürften nurnoch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden. "Das setzt einenklaren Rahmen für Innovation und Klimaschutz", so derGrünen-Politiker.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell