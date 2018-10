Saarbrücker Zeitung: Grünen-Fraktionschef Hofreiter fordert bei Auto-Grenzwerten erste Konsequenzen aus IPCC-Bericht - Appell an Umweltministerin Schulze

Berlin / Saarbrücken. (ots) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiterhat Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) aufgefordert, sich bei derKonferenz der EU-Umweltminister am heutigen Dienstag in Brüssel fürambitionierte CO2-Grenzwerte einzusetzen. "Es wäre maximalverantwortungslos, die Warnungen des Weltklimaberichts bei ersterGelegenheit in den Wind zu schlagen", sagte Hofreiter der"Saarbrücker Zeitung" (Dienstagausgabe). "Die Bundesregierung mussdem demokratisch gewählten EU-Parlament folgen und sich fürangemessene CO2-Grenzwerte einsetzen." Das EU-Parlament hatte letzteWoche gefordert, die Grenzwerte bis 2030 um 40 Prozent im Vergleichzu 2020 zu senken. Damit strebt das Parlament ehrgeizigere Ziele anals die EU-Kommission und die Bundesregierung, die den Ausstoßlediglich um 30 Prozent drücken wollen. "Wenn ausgerechnet dieUmweltministerin sich ihr Stimmverhalten von den Autokonzernendiktieren lässt, wäre das ein fatales Signal und würde weiter an derGlaubwürdigkeit der deutschen Klimapolitik sägen", so Hofreiterweiter. Der Verkehrssektor sei der große Bremser im Klimaschutz.Davor dürfe die Bundesregierung nicht die Augen verschließen.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell