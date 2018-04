Saarbrücken (ots) - Die Grünen teilen die Kritik der Gewerkschaftder Polizei (GdP) an den von der großen Koalition geplanten"Anker-Zentren" für Flüchtlinge. Grünen-Fraktionschefin KatrinGöring-Eckardt sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag): "Diegeplanten Anker-Zentren sind ein ideologisches Prestigeprojekt derCSU." Sie seien "rechtsstaatlich, sicherheitspolitisch undintegrationspolitisch verfehlt", so Göring-Eckardt.Die Grüne ergänzte, mit den Einrichtungen würden "mehr Problemegeschaffen, als die CSU vorgibt, damit zu lösen." Man teile zudem dieverfassungsrechtlichen Bedenken der GdP, "denn die geplanten Zentrenmit mehreren tausend Asylsuchenden in allen Bundesländern dienenweder der Gefahrenabwehr, noch stellen sie eineStrafverfolgungsaufgabe dar".Göring-Eckardt wies zudem darauf hin, dass die Polizei in Bund undLand nicht für Unterbringungsfragen und Logistik zuständig seindürfe. Auch die Kommunen hätten bereits Widerspruch angemeldet.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell