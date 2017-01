Saarbrücken (ots) - Für Sigmar Gabriel ist einer seinerbekanntesten Vorgänger im Amt des SPD-Chefs, Oskar Lafontaine, eine"tragische" Figur. "Er wird es nicht zugeben, aber wer malSPD-Vorsitzender war, der wird nie in einer anderen Partei richtigankommen. Eigentlich ist die Entwicklung tragisch", sagte Gabrielder "Saarbrücker Zeitung". Zwar habe er selbst mit Lafontaine "keineSchwierigkeiten", betonte Gabriel: "Ich kann mir aber nichtvorstellen, dass er sich in seiner Rolle wohlfühlt in dieser neuenPartei." Lafontaines Frau, der Linken-Fraktionschefin SahraWagenknecht, warf Gabriel vor, "gefährliche Positionen" zu vertreten:"Sie hält mitunter Reden im Bundestag, die nicht weit weg von der AfDsind. Man darf den rechten Populismus nicht mit einem linkenbeantworten."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49 (0681) 502-0Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell