Saarbrücker Zeitung: Flüchtlingshilfe-Experte Ruhenstroth-Bauer beklagt mangelndes Spendenaufkommen bei Konflikten abseits der Weltöffentlichkeit

Berlin/Saarbrücken. (ots) - Der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, PeterRuhenstroth-Bauer, hat ein mangelndes Spendenaufkommen zur Linderung vonKonflikten beklagt, die aus dem öffentlichen Bewusstsein weitgehendverschwunden sind. "Viele Flüchtlinge erleben ein Martyrium abseits derWeltöffentlichkeit", sagte Ruhenstroth-Bauer der "Saarbrücker Zeitung"(Dienstag-Ausgabe).Zumeist handele es sich um sehr lang andauernde Konflikte mit enormenFlüchtlingsbewegungen. Die Hintergründe dafür seien oft komplex, und diepolitische Lage vor Ort sei unübersichtlich. " All diese Umstände führen zueinem Mangel an Hilfsgütern und Spenden für die Menschen vor Ort", erläuterteder Flüchtlingsexperte.Als Beispiel nannte er den "vergessenen Bürgerkrieg im Jemen". Dort seien etwa80 Prozent der Bevölkerung auf Hilfe angewiesen. "Das ist gegenwärtig die größtehumanitäre Krise auf der Welt." Die Hilfe vor Ort sei allerdings "dramatischunterfinanziert". Ähnliches gelte auch für die Konflikte im Südsudan, imKongo und in Bangladesch. " Dabei kommt es häufig zu einer fatalenWechselwirkung verschiedener Fluchtursachen. Im Südsudan ist es die traurigeKombination aus Krieg und Klimakatastrophe, und im Jemen sind es Krieg undSeuchen", sagte Ruhenstroth-Bauer.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57706/4477357OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell