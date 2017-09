Saarbrücker Zeitung: FDP-Chef Lindner kann sich schwarz-gelbe Bundesregierung nach dem Muster in NRW vorstellen

Saarbrücken/Berlin (ots) - FDP-Chef Christian Lindner kann sicheine Koalition mit der Union auf Bundesebene nach dem Vorbild derschwarz-gelben Ressortverteilung in Nordrhein-Westfalen vorstellen."Wir wollen mehr tun für Bildung, Digitalisierung und Bürgerrechte.Die FDP ist jetzt breiter aufgestellt", sagte Lindner der"Saarbrücker Zeitung" (Samstags-Ausgabe). In Nordrhein-Westfalen habeman Ministerien besetzt, "die zu unserer Agenda passen", so Lindner.In Düsseldorf stellen die Liberalen die Ressortchefs für Bildung,Wirtschaft und Digitalisierung sowie für Familie und Integration.Der Verzicht auf das Finanzressort bei der schwarz-gelbenKoalitionsbildung 2009 im Bund sei sicher ein Fehler gewesen, sagteder FDP-Chef. " Auch jetzt wollen wir eine Entlastung der Mitte, aberdie Prioritäten haben sich geändert", so Lindner."Wir sind auch aus der außerparlamentarischen Opposition kommendin der Lage, Verantwortung zu übernehmen", stellte der Liberale klar."Regierungserfahrung kann auch ein Tarnwort dafür sein, nichts ändernzu wollen". Man trete allerdings nur dann in eine Regierung ein,"wenn wir eine liberale Handschrift zeigen können", sagte Lindner.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell