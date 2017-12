Berlin/Saarbrücken (ots) - Der ehemalige Vorsitzende der SPD, KurtBeck, hat einen besseren Umgangsstil der Union gegenüber seinerPartei angemahnt. "Wer den Weg aufeinander zu entscheidend stört, istdoch die Union", sagte Beck der "Saarbrücker Zeitung"(Samstag-Ausgabe).So hätte der Alleingang des CSU-Landwirtschaftsministers in SachenGlyphosat "bei einer starken Kanzlerin zwingend zur Entlassung diesesMinisters führen müssen", meinte Beck. "Und wenn dieLänder-Innenminister der Union mal eben die Abschieberegelungen imFalle Syriens in Frage stellen, dann ist das auch alles andere alseine vertrauensbildende Maßnahme", kritisierte der Sozialdemokrat.Ohne klare Zeichen für mehr soziale Gerechtigkeit wird es nachseiner Einschätzung auch nicht zur Neuauflage einer großen Koalitionkommen. Das sei eine "rote Linie", so Beck. "Was mit der SPD zumBeispiel nicht geht, ist die leichtfertige Abschaffung desSolidaritätszuschlags. Denn dies würde die oberen Einkommensschichtenstark entlasten und damit die soziale Schieflage im Land nochverschärfen", erklärte der SPD-Politiker. So etwas könne seinePartei um des lieben Kompromisses willen nicht mittragen.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell